Massive Belastung für die Anrainer

Die Wintersamstage haben es uns wieder gezeigt, dass bei einem Stadtflughafen wie in Salzburg mit seiner besonderen geografischen Lage und seiner rasch wechselnden Thermik eine gerechte Verteilungsdiskussion Nord/Süd, wie es von Freilassing immer wiederkehrend gefordert wird, unnötige Zeitverschwendung ist. Egal von welcher Richtung Starts oder Landungen erfolgen, die Anzahl der Betroffenen wird ständig steigen, egal ob es sich um Lärm, CO2-Belastung oder Gestank durch Kerosin handelt.

Um jedoch schnellstens für die Bevölkerung eine spürbare Entlastung zu erreichen, muss vonseiten des Flughafen-Managements und der politischen Eigentumsvertreter ein Umdenken stattfinden und nicht immer nur Profit und Wachstum im Vordergrund stehen.

Es steht außer Zweifel, dass der Flugverkehr rasant zugenommen hat. Dies wurde in den Raumordnungsplänen nicht berücksichtigt. Deshalb werden auch heute noch Baubewilligungen in den Einflugschneisen erteilt. Was helfen da den Anrainern die mühselig erkämpften Lärmschutzmaßnahmen, die nur helfen, wenn man "die Lucken dicht macht" und sich nicht ins Freie begibt.

Um die Sorgen und Ängste der Anrainer wirklich ernst zu nehmen, sollte umgehend eine Lösung für die stark frequentierten Wintersamstage gefunden werden. Eine davon wäre es, die Tourismusbranche darin zu bestärken und Anreize zu schaffen, den Urlauberwechsel nicht nur an Samstagen durchzuführen, sondern auch an den Wochentagen. Auch sollten die Abflüge zu den Sommerdestinationen endlich so geplant werden, dass die Bevölkerung nicht bereits um 6.00 Uhr aus dem Schlaf gerissen wird.

Was die Flugbewegungen und -zeiten, besonders die der allgemeinen Luftfahrt betrifft, sollten diese noch weiter eingeschränkt werden.

Ideen wären genügend da, es bedarf aber auch endlich Personen in der Politik, die bereit sind, auch diese mitzutragen und bei deren Umsetzung dementsprechend zu handeln. Die Zeiten, wo man sich immer hinter "geht nicht, gibt's nicht, kann man nicht, sind verpflichtet" etc. versteckt, sollten endlich der Vergangenheit angehören. Es müssen Taten folgen.

Stefan Brugger, 5071 Wals-Siezenheim