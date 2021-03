Massive Einschränkungen für Kinder und Jugendliche

Als bereits etwas älteres Semester möchte ich ein paar Anmerkungen machen. Es ist in Ordnung und gehört sich auch für eine soziale Gesellschaft, dass die alten und vulnerablen Menschen geschützt werden.

Es ist aber überhaupt nicht in Ordnung, dass die Kinder und Jugendlichen derart vernachlässigt und aufs Abstellgleis gestellt werden. Kinder und Jugendliche haben noch das ganze Leben vor sich. Durch die massiven Einschränkungen kann es aber passieren, dass die Kinder an wertvollen Lebensjahren verlieren. Wieso haben andere Länder die Kinder geschützt und nicht den Einschränkungen unterworfen? Sind etwa unsere Kinder weniger wert? Wir Älteren haben großteils unser Leben schon in vollen Zügen genossen. Vielleicht sollten wir einmal solidarisch sein!





Christian Wiesinger, 4762 St. Willibald