Maßnahme gegen Lehrermangel macht sprachlos!

Ich war viele Jahre im Schuldienst tätig. Seit längerem nehme ich wahr, dass viele Angebote, die die Schule für Kinder attraktiv gemacht haben, immer mehr gestrichen werden. Die Maxime ist seit vielen Jahren, Kosten einzusparen. Diese Einsparungen gehen auf Kosten der Qualität der Schule. Vieles wird durch ein großes Engagement vieler Lehrerinnen und Lehrer kompensiert.

Ein aktuell trauriger Höhepunkt ist das für nächstes Schuljahr geplante Ende des schulischen Sprachheilunterrichts. So zu hören in "Salzburg heute" am 6. März 2023 und in den Landesnachrichten am 7. März 2023: Es wird ein schulisches Angebot zu Grabe getragen, dessen Umsetzung im Bundesland Salzburg bis vor einiger Zeit als vorbildlich bezeichnet wurde. Dieses Angebot ist jährlich mehreren tausend Kindern an ihren eigenen Schulen zugute gekommen.

Während der Corona-Pandemie wurden die Sprachheillehrerinnen zunehmend zur Führung von Klassen eingeteilt, "weil durch viele coronabedingte Krankenstände ein akuter Personalmangel entstanden sei".

Die Situation hat sich nun aber wieder grundlegend geändert, trotzdem werden jetzt aufgrund des akuten Lehrermangels Sprachheillehrerinnen, die eine umfangreiche Fachausbildung und langjährige Praxiserfahrung im Bereich des Sprachheilunterrichts haben, zur Klassenführung abgezogen.

Die angekündigte Auslagerung der Betreuung an externe Logopädinnen und andere externe Fachkräfte scheint fragwürdig. Lt. meiner Info sind z. B. bei freien Logopädinnen Wartezeiten bis zu sechs Monaten gegeben. Auch das genannte Budget von 45.000 Euro erscheint klein - vielleicht ausreichend für eine Überprüfung von allen Schulanfängern im Bundesland Salzburg, aber nicht für eine konsequente Betreuung von Kindern mit sprachlichen Defiziten in der Schule über eine längere Zeit.

Für mich stellt sich die Frage, warum man hochqualifizierte und erfahrene Sprachheillehrerinnen aus ihrem Kompetenzbereich abzieht.

Ich bin sprachlos, mit welchen Mitteln versucht wird, einem personellen Engpass, der seit vielen Jahren absehbar war, entgegen zu wirken!



Dr. Wolfgang Worliczek, 5020 Salzburg