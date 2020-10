Maßnahmen der Absonderung - nicht gerade familienfreundlich

Ich bin nun den zehnten Tag zuhause abgesondert, wie es so schön nach einem positiven Covid19-Testergebnis heißt. Zehn Tage Heimquarantäne, in denen ich (zumindest medizinisch gesehen) einen milden Verlauf hatte. Ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen, erhöhte Temperatur und habe mittlerweile "nur" noch das Gefühl, dass meine Lungenflügel stets mit Luft vollgepumpt sind. Der Trick, der dabei hilft: Kurzatmigkeit. Trotz all den Symptomen war es wohl ein milder Verlauf, da ich nicht ins Krankenhaus musste. Tag 10 bedeutet für mich ein Anruf der Gesundheitsbehörde, die Frage nach etwaigen Symptomen und nach mündlicher Negation ab morgen wieder frei zu sein, spazieren gehen zu können und die letzten Herbst-Sonnenstrahlen zu tanken.

Für meine Eltern, die mit mir im gemeinsamen Haushalt leben und deshalb ebenso seit Beginn meines positiven Testergebnisses behördlich abgesondert wurden, bedeutet dies jedoch erneut Tag 1. Für sie, beide als Hochrisiko-Kontaktpersonen vor exakt einer Woche negativ getestet, beginnt morgen alles von vorne. Denn es bestünde die Möglichkeit, dass sie sich heute noch mit dem Virus infiziert hätten und dieser jetzt bis zu zehn Tage Zeit hätte zu inkubieren. Dass wir in den letzten zehn Tagen aber quasi getrennt lebten, ich beim Essen immer bei offenem Fenster zehn Meter entfernt saß und die gemeinsamen Räume nur mit Maske betrat, wird dabei nicht berücksichtigt.

Auch wenn meine Eltern nicht erkrankt sind, ist diese Zusatz-Quarantäne eine bittere Pille für sie. Morgen müssen sie sich noch einmal einem PCR-Test unterziehen. Man stelle sich nur vor, entweder Vater oder Mutter werden dabei positiv getestet. Dann gilt für die negativ-getestete Person nach Tag 10 erneut: Hoch lebe Tag 1 der Absonderung. Und so würden aus 20 Tagen Quarantäne gleich mal 30 (vorausgesetzt die positiv getestete Person ist am Ende bereits 48 Stunden symptomfrei). Naja, immerhin leben meine drei Geschwister nicht mehr im selben Haushalt und das Maximum an behördlicher Absonderung endet somit sicher noch vor Heiligabend. Halleluja.





Thomas Bachler, 4300 St. Valentin