Maßnahmen gegen das Rasen - Lösungen anbieten

Wer sich ein 200-PS-Kfz leisten kann, der kann sich auch die Kosten für eine so in Salzburg befindliche Rennstrecke leisten. Nach einem Unfall muss keiner flüchten,

jeder trägt das Risiko selbst.

Warum man in Salzburg wochenlang zuschaut, was sich da aufstaut? "Pulverfass".

Es ist doch bekannt, dass sich dieser Personenkreis auf Tankstellen und diversen Orten regelmäßig trifft. Da wäre eine präventive Maßnahme seitens der Automobilclubs auch mal eine Möglichkeit. Nicht immer muss die Polizei der Problemlöser sein oder Rettung und Feuerwehr zum Aufräumen ausrücken. Die Autowerkstätten und die Reifenhändler hätten auch was davon.

Aufeinander zugehen und Lösungen anbieten! Besser miteinander leben, nicht gegeneinander. Staatliche Maßnahmen sofort umsetzen: Kfz wird eingezogen und versteigert.





Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim