Maßnahmen gegen Verschwendung

Zu den verschiedensten Berichten und Leserbriefen über Lebensmittelverschwendung möchte ich auf einen vielfachen Fehler der Konsumenten hinweisen, der zum Wegwerfen noch genießbarer Lebensmittel führt: nämlich die Verwechslung von "mindestens haltbar" mit "bereits abgelaufen": Kein Lebensmittel ist ungenießbar, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist! Jeder Produzent baut sich hier noch eine Sicherheitszeit ein, damit das Lebensmittel sicher bis zu diesem Datum und noch Tage darüber hinaus unbedenklich verzehrbar ist.

Aber was machen viel zu viele Konsumenten? Sie werfen es einfach weg, aus Unwissenheit oder aus Angst. Meistens aber deshalb, weil zu viel eingekauft wurde, "eins + eins gratis", vergünstigte Großpackungen, "nimm 3, zahl 2" und ähnliche Angebote. Diese sind nicht zu empfehlen für Singlehaushalte oder Pensionisten, alleinstehend oder noch zu zweit, weil weniger verbraucht wird, oder weil man nicht drei Tage hintereinander dasselbe essen will.

Ähnlich ist es mit den teilweise unnötigen Kunststoffverpackungen wie bei in PVC-Folie eingeschweißten Gurken, Gemüse und Obst in PET-Tassen plus Folie drüber, damit ja das Gewicht der Ware gehalten wird und der Handel keinen Verlust durch Verdunstung hat, anderes Gemüse von Haus aus nur in Kilopackungen.

Zur teilweisen Ehrenrettung des Handels muss ich aber auch erwähnen, dass einige auf Kartontassen umgestellt haben oder auf Cellophan-Abdeckungen und z. B. Gurken und Stangensellerie auch schon unverpackt angeboten werden.

Klar müssen die bereits georderten Verpackungsmaterialien in den Erzeugerbetrieben, teils mit Eigenwerbung der Ketten versehen, aufgebraucht werden. Weil aus Preisgründen in großen Stückzahlen disponiert, dauert das auch seine Zeit.

Freilich ist hier auch die Regierung gefordert, rascher alle geforderten Änderungen vollständig auf den Tisch zu legen und dann mit dem Handel die Fristen zur Einführung zu verhandeln, damit dieser sich einstellen kann.

Aber ich kann die Ausreden der Politik schon nicht mehr hören wie Coronakrise und jetzt noch Ukraine-Krieg, Öl- und Gaskrise sowie Energiekonzerne, die den Hals nicht voll kriegen können, und die lächerlichen Maßnahmen wie "benzinfreier Freitag" durch Gratis-Öffi-Ticket haben wir Steuerzahler doch schon längst alle vorher bezahlt.



Giuseppe Valsecchi, 5020 Salzburg