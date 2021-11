Maßnahmen kommen zu spät

Portugal lebt, dank einer Durchimpfungsrate von 98 Prozent wieder ein normales Leben. Israel hat die vierte Welle rasch durchbrochen. Australien geht es gut. Wir stehen nahe der Katastrophe. In Österreich war die Politik (alle Parteien) das letzte Jahr voll damit beschäftigt, Untersuchungsausschüsse abzuhalten und vor allem die ÖVP und Kurz niederzureissen.

Die ÖVP damit, sich zu verteidigen. Die Landeshauptleute damit, ihre Macht zu erhalten, bzw. wieder aufzubauen.

Auch die Oppositionsparteien sollten für das Land und nicht gegeneinander arbeiten. Da blieb wenig Zeit und Energie für vorausschauende Präventivmaßnahmen. Bedanken wir uns also bei der Politik, bei allen! Parteien, besonders auch bei der FPÖ und leider auch Servus TV.

Herr Bundespräsident: "Wir sind nicht so", doch, leider, wir sind so!

Karl Popp, 5101 Bergheim