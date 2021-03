Maßnahmen lenken vom Unvermögen der Regierung ab

Die Pandemie beschäftigt uns mehr als ein Jahr und die Regierung hat nichts anderes zusammengebracht, als für Österreich die Stallhaltung der Bewohner anzuordnen. Das ist keine Lösung des Problems, sondern nur die Verlängerung der Pandemie. Gigantische Schulden des Staates ermöglichen künftigen Regierungen keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten mehr.

Eine Inzidenzzahl, die abhängig ist von der Anzahl der Testungen, sagt nichts aus. So etwas ist ein Betrug an den Bewohnern, wobei dann immer wieder auf einzelne Gruppen hingewiesen wird, die sich nicht an Vorgaben halten. So lenkt man vom eigenen Unvermögen ab und sucht immer die Schuld bei Außenstehenden oder gleich im Ausland und sperrt die Grenzen. Das ist typisch für autoritäre Regierungen, denen eigentlich kein sinnvoller Weg einfällt, als vielleicht ein paar Minderjährige, die in Österreich geboren sind, abzuschieben, um vom eigenen Unvermögen abzulenken und ein gewisses Wählerklientel zu bedienen.

Ich hoffe auf bessere Zeiten für Wirte und Österreich und hoffe auf ein baldiges Ende einer solchen autoritären Regierung.





Dietmar Schneidergruber, 5322 Hof bei Salzburg