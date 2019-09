Es ist ja sehr nett, wenn statt Plastikhalme nur mehr Strohhalme verwendet werden sollen. Doch sind das reine Alibiaktionen. Ich schlage nur zwei, aber wesentlich effektivere Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung vor:

1. Die Autoindustrie müsste gestoppt werden, jedes neue Nachfolgemodell breiter und länger zu bauen. Abgesehen davon, dass damit mehr Parkplatzraum benötigt wird und viele Autofahrer aus Angst vor Dellen keine Tief- oder Hochgaragen benützen wollen, weil die Stellplätze im Verhältnis zu den Automaßen immer kleiner werden, werden die Straßen noch mehr dadurch verstopft und damit steigt der

CO 2 -Ausstoß. Wie ein großer Hund mehr Futterkosten verursacht als ein kleiner, so verbrauchen auch größere Autos mehr Treibstoff.

2. Die Vorteile einer Urlaubsfahrt im eigenen Auto sind natürlich nicht von der Hand zu weisen; vor allem bei Familien mit Kindern ist die Mitnahme von Kinderwagen, Buggies, Rollern etc. in öffentlichen Verkehrsmitteln mühsam.

Warum hat man denn die umwelt- und nervenschonenden Autoreisezüge zum überwiegenden Teil eingestellt? Die Stau- und Unfallmeldungen an den Ferienwochenenden sind ein Horror. Die Autotransportwaggons sind vorhanden, es muss ja auch nicht täglich mehrmals gefahren werden, sondern an den Wochenenden bzw. um Feiertage herum. Die Krankenkassen würden sich eine Menge Geld für die Versorgung der Verunfallten sparen und die Autofahrer ihre Nerven. Natürlich wollen alle schnell nach der Arbeit an den Urlaubsort und möglichst lange dort bleiben; kein Wunder, dass es so viele Fälle von Sekundenschlaf gibt.

Natürlich kann man jetzt zu den unsinnig riesigen Kreuzfahrtschiffen übergehen und über die Flugzeuge schimpfen. Aber wir haben keine Hochseereedereien und nicht einmal mehr eine eigenständige Luftfahrtslinie. Aber die ÖBB könnten mittels Wiederaufnahme der Autoreisezüge und der Staat durch gezielte Förderung kleinerer Autos einen selbstständig österreichischen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen.

Dr. Christine Schutzbier, 2191 Gaweinstal