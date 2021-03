Masterplan "Klima" verdient seinen Namen nicht

Die "Salzburger Nachrichten" am 20. März 2021 berichten über ein neues Programm für das Klima. In diesem Artikel wird der Landeshauptmann Wilfried Haslauer zitiert: "Das ist kein leeres Gerede." Der Verkehr ist der Klimabringer/Klimasünder Nummer Eins. Ich verstehe die Aktivisten von "Fridays for Future", wenn festgestellt wird, dass der Masterplan seinen Namen nicht verdient. Dazu ein Beispiel: Sowohl das Land Salzburg unter LH Haslauer als auch die Stadt mit Bgm. Preuner wollen das umweltschädliche Projekt der Erweiterung der Mönchsberggarage mit aller Macht durchdrücken. An Ihren Taten sollt Ihr Sie erkennen, nicht an Ihren Worten.





Roland Huber, 5020 Salzburg