Matura unter besonderem Stern

Der Puls steigt, bald ist es so weit. Noch einmal schlafen, noch einmal schnell die Notizen durchblättern, noch einmal Differenzialrechnungen, Wahrscheinlichkeiten, Lineare und Quadratische Funktionen und ja nicht die Formelsammlung vergessen. Alles ist in der Tasche und bereit für den großen Tag. Matura unter besonderen Sternen.

Ich bin 36 Jahre alt und absolviere meine Matura, jetzt, in Form mit der Berufsreifeprüfung (kurz BRP). 365 Tage lang Grammatik büffeln, 365 Tage lang Mathe pauken und 365 Tage lang Englisch sprechen.

Diese Woche entscheidet es sich, ob man genug gelernt hat oder nicht. So wie ich jetzt fühlen sich tausende von Schulkollegen. Sie haben viel gelernt, hart dafür gearbeitet und doch hört man immer wieder: "Die Corona-Jahrgangsabschlüsse sind verlorene Jahrgangsabschlüsse." Es würde uns ja eh alles erleichtert. Ich kann allen Zweiflern da draußen sagen: Wir bekommen nichts geschenkt! Seit einem halben Jahr bekommen wir über Zoom unseren Stoff eingetrichtert und jeder der Home-Schooling macht, weiß, dass es nicht einfach ist, fünf Stunden mit einem Bildschirm über diverse Formeln oder Grammatik zu diskutieren und dabei noch etwas zu lernen. Ich will hier aber kein Mitleid, man muss positiv bleiben und auch einmal anerkennen, dass unsere Schule und besonders die Lehrer, sich sehr bemüht haben, uns so viel als möglich, unter den gegebenen Umständen, beizubringen. Bei mir hat es funktioniert, hoffentlich?!

Allen Maturantinnen und Maturanten da draußen wünsche ich alles alles Gute. Hoffentlich seid ihr nicht so nervös wie ich und falls doch: Gebt einfach alles was ihr könnt, keiner kann mehr von euch erwarten. Und wenn der schriftliche Teil geschafft ist, geht mit eurem negativen Corona-Test, den ihr eh alle haben müsst und belohnt euch mit einem guten Essen oder einem kalten Bier im Restaurant.

Ihr habt es euch verdient.

Patrik Pichler, 6393 St. Ulrich a. P.