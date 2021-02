"Maulkorb" für Soldaten in Uniform

Ich bin schon etwas verwundert, dass ein Erlass mit dem - aus gegebenem Anlass - auf Dienstpflichten und Verhaltensregeln hingewiesen wird, für solche Aufregung sorgt. Ein Erlass ist der übliche Weg in einem großen Verantwortungsbereich wie einem Ministerium allgemeine Mitteilungen kundzumachen. Es ist auch klar, dass es für öffentlich Bedienstete Dienstpflichten und Verhaltensregeln gibt und so ist es auch das legitime Recht der Führung/Leitung an diese zu erinnern. Generalmajor Striedinger ist eigentlich dafür bekannt, korrekt und geradlinig zu sein und dabei die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Ihm daher zu unterstellen, Uniformierten einen Maulkorb umhängen zu wollen und Grundrechte einzuschränken, ist daher absurd und dumm.



Herwig-Alexander Mackinger BA, 3133 Traismauer