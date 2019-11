Mautbefreiung bis Salzburg-Süd

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete in Salzburg, seit Jahr und Tag bitten wir um eine Mautbefreiung zwischen Walserberg und Salzburg-Süd. Diese Ausfahrt ist die kürzeste Verbindung zwischen Walserberg und Berchtesgaden und damit auch die umweltfreundlichste Strecke. Jeder Lkw und Pkw, der nicht über eine Vignette verfügt, muss durch Reichenhall und über den Hallthurmer Pass nach Berchtesgaden. Das heißt mehr Immissionen durch Lärm, Staub, CO2 usw.

Helfen Sie uns bitte, diese Belastungen, die in gewissen Maßen auch Salzburg beeinträchtigen, zu reduzieren, indem Sie auch die Strecke Walserberg-Salzburg-Süd in Ihr Konzept miteinbeziehen.

Seien Sie fair und bedenken Sie bitte, dass gerade der Transitverkehr Salzburg-Zell am See via das Kleine Deutsche Eck auch zu erheblichen Belastungen um Bad Reichenhall auf der Strecke Salzburg-Lofer führt.

Helfen Sie uns, den Berchtesgadenern, Reichenhallern, Salzburgern und vor allem der Umwelt: Geben Sie die Mautstrecke Walserberg-Salzburg-Süd-Berchtesgaden frei!

Glauben Sie mir, mit den Maßnahmen der Bundesregierung Deutschland und den damit verbundenen Grenzschikanen sind auch wir in keinster Weise einverstanden. Nehmen Sie uns bitte nicht in "Sippenhaft"!





Gebhard Droßbach, 83471 Berchtesgaden