Mautbefreiung der Stadtautobahn

Mautbefreiung Walserberg- Salzburg-Nord ist super, aber wäre nicht auch Mautbefreiung Walserberg-Salzburg-Süd sinnvoll? Sprich bis Abfahrt Anif-Grödig? Salzburger vom Norden Salzburgs, die in die Alpenstraße wollen oder müssen, könnten wunderbar die Autobahn bis Abfahrt Anif-Grödig benutzen, kommen rasch an ihr Ziel und müssten nicht durch die Stadt kurven. Es gibt genug Arbeitnehmer, die in Salzburg-Süd arbeiten, die hat man vergessen. Man sollte darüber nachdenken

Camilla Höfler

5092 St. Martin bei Lofer

Quelle: SN