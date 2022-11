Medien - die vierte Gewalt im Staat?

Der unlängst verstorbene und von mir weitgehend geschätzte Journalist und Chefredakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT, Theo Sommer, sieht in seinem Buch "Zeit meines Lebens" in den Medien nicht eine oft zitierte vierte Gewalt, sondern eine "vierte Potenz", die "Überzeugungskraft" entwickeln kann. Er schrieb weiter: "Die Pressefreiheit gehört ja nicht den Journalisten allein, sie gehört der Gesamtheit der Bürger. Wir sind nur deren Treuhänder." Er unterscheidet weiter zwischen "unschädlichem" Journalismus und einem "Bauchgrimmen" verursachenden Journalismus.

Theo Sommer sieht also sehr wohl Gefahren im heutigen Journalismus, dessen "Auswüchse" aber schon von jeher von Philosophen, Politikern und anderen Menschen kritisiert wurden.

Ich kann mich zwar nicht ganz allen Ideen von Theo Sommer anschließen, zum Beispiel nicht der nötigen und möglichen Überzeugungskraft der Medien, oder dem relativ hoch gehaltenen Streben nach hohen Auflagenzahlen und damit verbundenen Sensationsmeldungen, oder seinem starken Glauben an recherchierbare wahre Fakten, oder auch der starken Abhängigkeit eines guten Journalismus von Geldmitteln. Aber Theo Sommers Buch wäre sicherlich eine wertvolle Lektüre für alle, die Verantwortung für öffentliche Medien tragen, denn sie sind faktisch eine bedeutende Kraft in einer Gesellschaft. Ich befürchte, die immer bedeutender werdenden sogennanten Sozialen Medien bleiben davon eher unbeeindruckt. Theo Sommer: "Die Prinzipien unseres Tuns müssen immer wieder neu erstritten und umkämpft werden - im Auf und Ab der Zeitläufe, im Wechsel der Moden, in der Aufeinanderfolge der Generationen."







DI Peter Reitinger, MBA, 4210 Gallneukirchen, Oö.