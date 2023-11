Megaverkehrsprojekt S-Link

Ich habe noch nie so einen objektiven und ausführlichen Bericht über den S-Link gelesen wie den von Frau Simona Pinwinkler, wofür ich ihr herzlich danke! Es gibt inzwischen so viele Mythen und Märchen um dieses "Milliardengrab", weil die Projektgesellschaft auf Teufel komm' raus gesundbeten und schönreden tut. Ist ja kein Wunder, denn es ist ihr Broterwerb und bis jetzt sind schon mehr als 12 Mill. Euro in die Planung hineingeflossen.

Man behauptet z. B., es gebe keinen Seeton in Salzburg, oder aber, es wird erwartet, dass täglich 40.000 Menschen damit fahren. Da müssten die meisten Salzburger/-innen ihr Auto in der Garage stehen lassen, was ich nicht glaube. Andere Berechnungen gehen davon aus, dass es mindestens 100.000 Passagiere sein müssten, damit sich das Ding rechnet. Aber dazu ist Salzburg viel zu klein. Es werden auch lächerliche Minuten-Einspar-Szenarien berechnet und Stationen, neben dem Mirabellplatz auch an der Staatsbrücke und am Mozartsteg, geplant. Dort ist kein Platz für aufwendige Haltestellen mit Rolltreppen usw., denn diese - bis jetzt noch - wunderschöne barocke Stadt (Rom des Nordens!) hat eine sehr sensible Architektur und ist außerdem Weltkulturerbe. Außerdem ist der Verlauf auf der Skizze ab Salzburg-Süd als amorphes Gebilde dargestellt, wo man bis heute noch nicht weiß, wie sich das jemals verwirklichen lassen soll.

Übrigens, Hallein ist jetzt schon verkehrsmäßig mit S3, Bussen und Bahn bestens angebunden und braucht keine weiteren Links zur Stadt Salzburg. Ich hoffe nur, dass diese Abstimmung am 26. 11. 2023 keine Larifari-Veranstaltung wird und die Politiker und Planer es sich so richten, dass es für sie passt und sie es brauchen.





Josef Blank, 5061 Elsbethen