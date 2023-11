Bei den Demonstrationen der Gewerkschaft wurde eine Teilnehmerin gefragt, warum sie demonstriert. Ihre Antwort: "Ich arbeite 30 Stunden in der Woche, das genügt mir, aber ich kann davon nicht leben." Wenn sie nicht mehr arbeiten will, kann sie auch nicht mehr verdienen, wenn sie mehr verdienen will, sollte sie mehr arbeiten.

Reinfried Haselsberger, 5630 Bad Hofgastein