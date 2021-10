Mehr Aufklärung der Gräuel des Kommunismus

Mit wachsendem Abstand zur Wahl in Graz fragen sich immer mehr Journalisten und Journalistinnen in den österreichischen Medien, wieso es passieren konnte, dass eine derart große Anzahl von Wählern und Wählerinnen keine Scheu hatte, die Spitzenkandidatin einer Partei zu wählen, die sich heute noch stolz als KPÖ, also kommunistisch, deklariert. Und wenn man sich so unter Landsleuten umhört, dann scheint das auch für einen Großteil derer kein Problem zu sein. Sie reduzieren das Ergebnis auf das "glaubwürdige und beispielgebende Auftreten" von Frau Kahr und blenden jegliche Ideologie und deren Folgen als in diesem Zusammenhang irrelevant aus.

Es drängt sich somit fast zwangsläufig die Frage auf, ob die Gräuel des Kommunismus den Leuten hierzulande eigentlich in ähnlichem Maße unter die Haut gegangen sind wie jene des Nationalsozialismus oder ob man in Österreich die Ideologie des Kommunismus mit ihren katastrophalen Folgen vergleichsweise nicht doch zu wenig kritisch hinterfragt und aufgearbeitet hat. (Nur nebenbei, Che Guevara erhielt noch vor gar nicht langer Zeit ein Denkmal in Wien.) Sollte dem so sein, dann wartet noch ein schönes Stück Arbeit auf alle Medien, inkl. ORF.

Fritz Wiesinger, 4822 Bad Goisern