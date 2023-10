Mehr Bevölkerung braucht mehr Wohnraum

Immer wieder liest man massive Warnungen, dass eine Fläche von 18 Fußballfeldern täglich in Österreich zubetoniert werden. In 1000 Jahren wäre Österreich bei der genannten Bodenversiegelung nicht zubetoniert.

Wen wundert es übrigens, so lange es Bevölkerungswachstum gibt, dass die Menschen sich Häuser bauen? Wo sollen die Menschen denn bitte sonst leben? Wenn das Bevölkerungswachstum aufhört, wird auch die Flächenversiegelung aufhören, stelle ich mir vor.

Ich finde es viel schlimmer, dass man die Leute an vielen Orten, wie zum Beispiel in und um größere Städte, nicht mehr bauen lässt. Wir werden immer mehr und man lässt uns nicht mehr bauen. Das ist doch der wahre Irrsinn! Und natürlich, dass es immer noch reichere Menschen gibt, welche nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und ihr Geld in Einkaufszentren usw., aber auch in Wohnanlagen rein zur Geldvermehrung investieren. Dass Häuser gebaut werden, die dann leer stehen. Als reine Wertanlage. Mitten in der Stadt. Das sollte man doch beenden! Und nicht, dass die Menschen sich Wohnraum schaffen dürfen, so lange sie welchen brauchen. Womit die Immobilien und das Wohnen immer noch teurer werden. Gebt den Menschen Platz, sich ausreichend Wohnraum zu schaffen!

Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt