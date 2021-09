Mehr Biologie - als Religionsstunden nötig

Die Forschungsarbeit von Frau Prof. Renée Schröder in Ehren, das klingt sehr spannend und was sie erreicht hat, ist sicher bedeutend und hilfreich für uns Menschen und unsere Gesundheit. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie das alte Feindbild der Gegensätze Religion und Biologie wieder aufwärmt. Ich kenne ÄrztInnen und BiologInnen, die sich zu Verschwörungserzählungen hingezogen fühlen und TheologInnen und Priester, die beim Thema Corona wie Frau Prof. Schröder argumentieren. Wie kommt sie darauf, dass "man" (sehr schwammiger Begriff für eine Wissenschafterin) "den Unterschied zwischen Glauben und Wissen" in der Schule nicht lerne? Ich kann nur annehmen, dass sie von ihrem eigenen Religionsunterricht vor 55 Jahren ausgeht und sich nie mehr informiert hat, wie ein solcher heute abläuft. Aber wenn ich von meinem Biologieunterricht vor 50 Jahren ausgehe, steigt dieser auch nicht gut aus. Sollten wir nicht endlich zusammenarbeiten, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zum Wohle der Menschen und uns nicht mithilfe von Klischees gegenseitig ausspielen?



Mag. Monika Thurner, 4810 Gmunden