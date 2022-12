Mehr Busse nach Hellbrunn einsetzen

Ich war am vergangenen Samstag auf dem Adventmarkt in Hellbrunn. Da es dort sehr wenige Parkplätze gibt, sind meine Familie und ich mit dem Bus gefahren. Leider war meine Buslinie so überfüllt, dass es mir schwergefallen ist, sicher zu stehen. Es sind auch einige ältere Leute eingestiegen, für die war diese Situation noch schwieriger zu bewältigen. Ich finde es gut, dass so viele Personen den Bus nutzen, da das die Abgase der Autos verringert.

Mein Vorschlag wäre daher, dass an den Adventwochenenden mehr Busse bei der Buslinie 25 eingesetzt werden. Ich würde mich sehr über eine Verbesserung freuen.





Lisa Brandstätter, (12 Jahre), 5082 Grödig