Mehr direkte Demokratie

Bürgermeister Preuner hat sich vom Ausbau der Mönchsberggarage verabschiedet. Zu Grabe getragen wurde das Monsterprojekt allerdings von der Bevölkerung. In jahrelangem Einsatz schafften es Engagierte, uns vor einem unnötigen Bauvorhaben zu bewahren. Mit beträchtlichem finanziellem Aufwand informierten sie, sammelten immer wieder von neuem Unterschriften und setzten die Bürgerbefragung gegen den Widerstand zweier Bürgermeister durch. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig und zeigt, dass eine klare Mehrheit in Salzburg zukunftsorientierte, nachhaltige Verkehrspolitik möchte. Respekt und Dank für die vielen Engagierten in den Initiativ-Gruppen wie "Plattform lebendiges Salzburg", "Fridays for Future", "Verkehrswende jetzt".

Zugleich macht die Abwahl dieses vorgestrigen Verkehrsprojekts deutlich, wie wichtig die unmittelbare Beteiligung der Bevölkerung in der Politik ist. Diese Beteiligung muss zur Selbstverständlichkeit werden. Direkte Demokratie braucht bindende Abstimmungen zu Großobjekten. Zusätzlich können Bürger/-innen-Foren ein wertvolles Korrektiv für die Politik sein. Erfahrungen in vorbildlichen Städten zeigen, dass unabhängige Diskussions-Teams aus der Bevölkerung menschenfreundliche, nachhaltige Ziele bevorzugen. Lasst uns mitreden!



Paul Lahninger, 5020 Salzburg