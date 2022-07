Gerade bei Großprojekten, die die gesamte Stadt Salzburg oder sogar das gesamte Land betreffen, sollte von der Politik mehr direkte Demokratie ins Spiel gebracht werden. Es geht mir weniger um Bürgerbegehren/-abstimmungen, das beruht immer so auf Gegenpolen. Vielmehr halte ich für richtig, dass Großprojekte wie die Mönchsberggarage oder eben der S-Link intensiv und über einen längeren Zeitraum hinweg (ein Jahr?) vorgestellt werden. Eben eine zur Meinungsäußerung/-bildung aufrufende Öffentlichkeitsarbeit, genügend Diskussionsforen auf allen möglichen Ebenen, mit voller Unterstützung der Medien. Auch weil die meisten Politiker/-innen in einer Blase leben und den intensiven Bezug zur Bevölkerung gar nicht mehr haben.

Ich halte es für falsch, ein Projekt über zehn Jahre hinweg zu betreiben und zu bekämpfen, das ist ein enormer Aufwand, auch für den Rechtsstaat, für die Bürger/-innen sowieso. Besser wäre das Gemeinsame zu entwickeln, bevor Unsummen in ein Projekt fließen, das ohnehin nicht umgesetzt wird, besser wäre das Mit- denn das Gegeneinander. Ginge die Politik diesen Weg, wäre sie wieder näher am Volk und das Volk näher an der Politik!



Günter Österer, 5020 Salzburg