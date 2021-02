Mehr Eigeninitiative zulassen

Der Artikel "Landesgeld für betreutes Wohnen" (SN vom 1. 2.) zeigt den wachsenden Bedarf an "Senioren-Wohnungen" und auch die Problematik der Betreuung und ihrer Kosten auf. Die Menschen werden immer älter und ein beachtlicher Teil davon erfreut sich auch bester Gesundheit und Bereitschaft, für sich und andere gut sorgen zu können. Dieses Potenzial an Eigen- und Gemeinsamen-Verantwortung nutzen die "Christlichen Wohngemeinschaften für Senioren" mit Erfolg. Eine nicht einfache Zusammenarbeit, wie sie in mehreren Stadtteilprojekten funktioniert, soll auch im ländlichen Raum mehr in die baulichen Überlegungen mit einbezogen werden. Das könnte die karitativen Einrichtungen doch über einen Zeitraum entlasten, Eigeninitiativen stärken und bei Bedarf könnte das vorhandene Netz der vielseitigen Altenbetreuung genutzt werden. Die Selbsthilfe in den "Christlichen Wohngemeinschaften" reicht von gegenseitiger Hilfeleistung in der Bewältigung des Alltags (Einkauf, Arztbesuch, Fahrdienste, Ausflüge, Gespräche) bis hin zur Gestaltung kleiner Feiern, spirituellen Angeboten, soweit sie derzeit möglich sind.

Ich hoffe, dass auch in Salzburgs Umlandgemeinden dieses Modell der "Eigenverantwortung und Nächstenhilfe" bald realisiert werden kann.



Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen