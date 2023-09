Mehr Entschleunigung wäre wichtig

Die größte Evolution in der Menschheit war die landwirtschaftliche Revolution (Viehzucht und Ackerbau, vor ca. 10.000 Jahren in Europa) Über Jagen und Sammeln hinaus sicherte sie die Lebensgrundlagen der Menschen nachhaltig. Seit ich in der Hauptschulzeit auf einem Bergbauernhof aufwuchs, schlägt mein Herz für die Landwirtschaft.

Die technische Revolution der Neuzeit nahm den Menschen viel ab von körperlicher Arbeit und beschleunigte manches sehr (Bahn, Auto).

Durch die Digitalisierung, den Vormarsch der Computer (manche nennen es die zweite technische Revolution) wurde vieles im Leben der Menschen nochmals beschleunigt; das hat große Vorteile. In Hinblick auf die menschliche Natur weisen Philosophen und Hirnforscher seit Jahrzehnten aber darauf hin, dass gerade deshalb Entschleunigung so wichtig ist und zwar in allen Lebensbereichen, wenn der Einsatz von Computern keine fatalen Folgen haben soll. Das betrifft den einzelnen Menschen und da geschieht viel. Es macht glücklich, wenn sich gesunde Menschen durch Arbeit den Lebensunterhalt verdienen können. Aber nicht, wenn sie in einem "Hamsterrad" fast ersticken. Da tut sich gesellschaftlich-politisch zu wenig. Das gilt auch bezüglich Wirtschaft, in der ein gewisses Wachstum gegeben ist, kapital- und profitgetriebener Wachstumswahn eingebremst werden muss, also nachhaltig gewirtschaftet werden soll.

Die Klimakrise mit ihren Folgen( Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und so weiter) zeigt die Grenzen bisherigen Wirtschaftens (in Produktion, Handel, Konsum) lebensbedrohend auf.

Dr. Josef Schilcher, 5161 Elixhausen