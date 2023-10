Mehr Fakten rund um die Temporeduktion

Zum Leserbrief von Norbert Porsche-Ully, "Was hat Physik mit Ideologie zu tun?": Ja, die Physik ist hier ein guter Zeuge, wenn es darum geht, die Effekte einer Temporeduktion einzuschätzen. Diese Zahlen sind auch keine Hochrechnungen oder Meinungen, sondern schlicht gemessene und belastbare Tatsachen. Darum möchte ich den begrüßenswerten Leserbrief von Norbert Porsche-Ully noch um ein paar Fakten ergänzen.

Was sind also die Effekte, wenn man das Tempo auf Autobahnen von 130 auf 100 km/h (und auf Bundesstraßen auf 80 km/h) senkt? Erstens ein geringerer Stromverbrauch und Reichweitengewinn bei E-Fahrzeugen, Reichweitenzuwachs je nach Fahrzeug bis zu 30%. Auch ein geringerer Spritverbrauch bei Verbrennern, die Reduktion bringt im Schnitt ein Minus von 23%. Daraus leiten sich selbstverständlich geringere Schadstoff-Emissionen ab: Stickstoff (NOx) minus 50%, CO₂ minus 23%, Feinstaub-Emissionen (PM10 motorisch) minus 34%. Und ein Effekt, der auf keinen Fall unerwähnt bleiben soll: Höhere Verkehrssicherheit, weniger Verkehrstote.

In jenen Staaten in Europa, wo gemessen an der Bevölkerungszahl am wenigsten Verkehrstote zu beklagen sind, sind die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten niedriger als in Österreich. Ein Beispiel-Vergleich in Zahlen: Österreich (Tempo 130/100) 44 Verkehrstote/Million Einwohner, Norwegen (Tempo 100/80)19 Verkehrstote/Million Einwohner, Schweiz (Tempo 120/80) 25 Verkehrstote/Million Einwohner. In keinen der genannten Ländern ist die Temporeduktion freiwillig, sondern verordnet. Um auf einfache und effiziente Weise kostenlos den CO₂-Zielen näher zu kommen.

Quellen: Umweltbundesamt 2022, https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/mobilitaet/mobilitaetsdaten/tempo, E-Fahrer.com, VCÖ.

Leo Fellinger, 5201 Seekirchen