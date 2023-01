Mehr Familienarbeit für Väter

Zum Beitrag in den SN vom 23. Jänner mit dem Titel "In der Teilzeitfalle" und zur Vermeidung derselben durch stärkere Einbindung der Väter in die Familienarbeit möchte ich folgenden Vorschlag in die Diskussion einbringen.

Weil das Angebot, beim Kinderbetreuungsgeld die Betreuungszeit zwischen den Elternteilen monatlich aufzuteilen, so gut wie nicht angenommen wird, schlage ich eine Teilung der Wochenarbeitszeit vor. Wenn also ein Elternteil zwischen der Vollendung des ersten und des dritten Lebensjahres des Kindes seine Wochenarbeitszeit auf maximal 32 Stunden reduziert und der zweite Elternteil eine Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden aufnimmt, soll das Kinderbetreuungsgeld um 200 Euro pro Monat erhöht werden.

Mir erscheint das Splitting der Wochenarbeitszeit wesentlich praxisnäher und vielleicht auch ein Anreiz dafür zu sein, dass die Mütter den Anschluss in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld nicht verlieren und als Frauen bei der Karriereentwicklung nicht zurückgelassen werden. Und wenn man bereit wäre, nicht nur die familienexterne, institutionelle Kleinkindbetreuung in Krabbelgruppen, Horten etc. mit rund 1000 Euro pro Kind und Monat aus Steuermitteln zu fördern, sondern auch die familieninterne Betreuung, wenn auch nur mit der Hälfte dieses Betrags, zu unterstützen, könnte das eine leistbare Variante in der Kleinkindbetreuung für viele Eltern sein.

Nur mit Zigmillionen die Eltern so rasch wie möglich zurück an den Arbeitsplatz zu drängen und die null- bis dreijährigen Kleinkinder so schnell wie möglich in die Krabbelgruppe zu bringen mag für das Wirtschaftswachstum gut sein. Als einzige Möglichkeit, wie man mit den Eltern und den Kleinsten umgeht, ist mir diese Politik zu durchschaubar und zu weit weg von jeglicher Gerechtigkeit und Wertschätzung der familieninternen Kleinkindbetreuung.



Josef Guggenberger, 5165 Berndorf