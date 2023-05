Mehr Fragenals Antworten

Da und dort liest man, dass Rendi-Wagner die Abstimmung unter anderem auch deshalb verloren hat, weil sie nie eine Politikerin war. Ich erinnere mich an frühere Kommentare, in denen die Politik insgesamt schlecht weggekommen ist. Jetzt ist es plötzlich schlecht, keine zu sein? Manche sagen auch, sie sei zu wenig authentisch gewesen. Damit könnte auch gemeint sein, sie habe sich nicht gut genug verstellen können. Hätte sie das als "gute Politikerin" können und tun müssen? Was oder wer ist überhaupt eine gute Politikerin, ein guter Politiker?





Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf