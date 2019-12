Mehr Frauen in Führungspositionen!

Zu "Obama plädiert für eine Welt, in der Frauen regieren" (SN vom 17. 12.):

Die Botschaft von US Präsident Obama, Frauen sollten mehr regieren, gilt wohl überhaupt nicht in der neuorganisierten österreichischen Sozialversicherung. Ein Blick in die Generaldirektionen der SV-Träger, muss für alle Frauen ernüchternd sein. Auf 18 Posten finden sich nur drei Frauen. Dabei stellt die PVA allein zwei weibliche Stellvertreterinnen.

Als ehemaliger Bediensteter der PVA schmerzt mich allerdings, und kann ich nicht nachvollziehen, dass von den rund 6000 Angestellten der PVA keine geeigneten Führungskräfte zu finden gewesen wären. Motivationssteigernd stell ich mir das nicht vor. Beide junge Damen, mit akademischen Grad, sind Quereinsteigerinnen. Ein Schelm der bei der Herkunft der Damen, eine aus dem Ministerratsdienst der Bundesregierung und eine aus der Gewerkschaft vida, sogar an die Nähe einer politischen Einflussnahme denkt.

Ja und in der neuen Sozialversicherung der Selbstständigen hat es eine Dame auf den Stellvertreter-Sessel geschafft. Das Verhältnis 15 Männer zu drei Frauen ist eigentlich ein gutes Argument für eine Frauenquote.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg