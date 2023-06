Mehr Gehalt gegen Fahrermangel

Im SN-Lokalteil vom 22. Juni 2023 wird "der aufstrebende ÖVP-Mann Stefan Schnöll" für das neue Freizeit-Ticket über den grünen Klee gelobt. Da die öffentlichen Millionen (beim S-Link sind es sogar Milliarden) in nächster Zeit so großzügig sprudeln werden (auch ich nutze exzessiv das Österreich-Klimaticket Senior): Könnte man nicht auch ein paar davon in eine ordentliche Gehaltserhöhung für die nicht sehr üppig honorierten Obus-Chauffeure stecken, um endlich den Fahrermangel zu beheben und den einer Landeshauptstadt unwürdigen 15-Minuten-Takt abzuschaffen?

Ich empfehle dem Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter dringend eine kurze Dienstreise nach Linz, Graz und Innsbruck, wo Tramway und Bus seit Jahrzehnten hervorragend funktionieren. Dort wird man übrigens auch nicht in polnischen Billigbussen durchgerüttelt.



Peter Mandl, 5026 Salzburg-Aigen