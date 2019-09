Mehr Geld fürs Bundesheer?

Nur weil die Österreicher ein fleißiges Volk sind und die österreichischen Unternehmen kreativ und erfolgreich sind - und deshalb ein hohes BIP erzielen, "beansprucht" das Bundesheer einen bestimmen Prozentsatz als Budget.

Tatsache ist doch, dass sich das Verteidigungsbudget fast vollständig einer öffentlichen Kontrolle entzieht - ergo die Besteller das vorhandene Geld für das ausgeben, was sie für richtig halten. Hinzu kommt, dass der derzeitige Verteidigungsminister als "einer der ihren" seinen Leuten natürlich was gutes tun - und in seiner kurzen Amtszeit mehr Geld zuweisen will (Stichwort: Militärparade).

Es wäre erst einmal zu klären, für was das Bundesheer - jedes Jahr - ca. 2,5 Mrd. ausgibt. Wie in jeder Großorganisation gibt es da sicher Sparpotenzial, ohne auf "Leistung" verzichten zu müssen. Das Bundesheer gibt ca. vier Mal so viel aus, als der Bund für Bildung ausgibt.

Wenn als mögliche Szenarien ein "terroristischer Großangriff" oder "Cyberangriff" genannt wird, darf gefragt werden, wie das Bundesheer darauf reagieren will. Da terroristische Angriffe in der Regel einmalig und plötzlich erfolgen, weiß ich nicht, was das Bundesheer mit einem Riesen-Materialaufwand "im Nachhinein" noch retten will. Die Abwehr eines Cyberangriffes möchte ich eher nicht in die Hände des Bundesheeres legen, da das Bundesheer aufgrund ihrer Befehlsstruktur sicher nicht über die qualitativ notwendigen Personalressourcen verfügt, um hier wirksam eingreifen zu können. Für das "wirkliche Potenzial", die Auslandseinsätze - werden nur 2,8 Prozent des Bundesheer-Budgets ausgegeben.

Für jedes Unternehmen wird als Bezugsgröße für die Ausgaben (Budget) in der Regel der Umsatz genommen. Wieso nimmt man für die Verteidigung (nicht nur in Österreich) eine Bezugsgröße (BIP), die in keiner Relation zum Leistungsauftrag des Bundesheeres steht. Oder soll jeder Euro des BIP proportional mit Sturmgewehren verteidigt werden?





Jürgen Reinke, 5760 Saalfelden