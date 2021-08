Mehr Grün - eine späte Erkenntnis

In der Ausgabe vom 12. August 2021 wird berichtet, dass und wie Salzburg "grüner" werden muss. Dies ist wohl eine späte Erkenntnis, denn sonst hätte man nicht das monströse Bauprojekt auf dem Dr.-Franz-Rehrl-Platz genehmigt, sondern hätte auf dieser Fläche zum Beispiel eine kleine grüne Oase mit Blumen, Brunnen und Sitzbänken geschaffen.

Bei dieser Lösung wäre auch die Sicht auf die dahinter liegende hübsche Häuserzeile am Fuß des Kapuzinerbergs erhalten geblieben. Von einer solchen Lösung hätten sicher mehr Menschen profitiert als die wenigen, die in die Wohnungen des Bauprojekts einziehen werden, in Wohnungen, die sich ein Salzburger mit ortsüblichem Einkommen ohnehin nicht leisten kann.

Es ist wohl auch eine späte Erkenntnis, wenn man an den Grund der Riedenburgkaserne denkt. Hier hat man eine Jahrhundertchance nicht genutzt, indem man diesen Grund mit Häusern, die mich, es sei nebenbei erwähnt, an die Plattenbauten im Ostblock erinnern, überbaut hat.

Es wäre eine einmalige Chance gewesen, hier im Zentrum einen städtebaulichen

Akzent zu setzen, der der Allgemeinheit zugutegekommen wäre. Ich denke da an einen Park, wie es ihn in Graz, mitten in der Stadt, am Fuße des Schlossbergs gibt. Eine kleine grüne Lunge hätte man hier schaffen können, die, entsprechend gestaltet, Salzburg weiter aufgewertet hätte.

Mit dieser Feststellung will ich den Bewohnern der genannten Wohnbauten die

Freude an ihrer Wohnung aber keineswegs nehmen.

Interessant auch, dass man für die Begrünung wissenschaftliche Studien benötigt.

Es dürfte heute allgemein bekannt sein, dass Grünflächen, Bäume ein verbessertes

Mikroklima mit sich bringen.

Sowohl für die Gestaltung des Dr.-Rehrl-Platzes wie auch für die Verwendung der Fläche der ehemaligen Riedenburgkaserne hätte es allerdings Visionen gebraucht. Visionen, die in Salzburg Mangelware zu sein scheinen.



Prof. Dipl.-Ing. Roman Anlanger, 5421 Adnet