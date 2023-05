Mehr Grünflächen bebauen lassen

Zu "Bis 2045: Die Stadt braucht 7500 neue Wohnungen" (SN-Lokalteil vom 13. Mai 2023):

Es gibt also 3700 Hektar Grünland in der Stadt Salzburg. Das sind 57% des Stadtgebiets. Und zwar per Deklaration aus dem Jahr 1985. So schön das für die Salzburger und Touristen auch ist, aber wofür braucht eine Stadt bitte 37.000.000 m2 Grünland? Also ein Ballungszentrum, in dem Menschen auf verdichtetem Raum wohnen und arbeiten. Während gerade mal 19 Hektar (190.000 m2) davon für den Wohnbau verwendet werden dürfen, wenn diese denn, zu den sich durch den Wohnraum- und Baugrundmangel ergebenden Wahnsinnspreisen, überhaupt einen Eigentümer finden, welcher sie bebauen will und kann. Wenn man hundert mal so viel von den Grünflächen für den Wohnbau verwenden dürfte, bliebe immer noch etwa die Hälfte der enormen Grünfläche übrig! Würde man das machen, fielen höchstwahrscheinlich die Bau-, Baugrund- und Immobilienpreise in den Keller und das Wohnen wäre wieder leistbar in Salzburg.







Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt