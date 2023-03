In Österreich und besonders in Salzburg gibt es viel zu wenige Kassenpraxen in der Physiotherapie. Da sich aufgrund der Teuerung immer mehr Menschen den Selbstbehalt (meist 60 Prozent der Behandlungskosten) nicht mehr leisten können, verzichten sie auf eine Therapie. Statt über unwichtige Dinge, ob Arbeitgeber- oder Arbeitnehmervertreter das Sagen haben, zu schwadronieren, soll die ÖGK sofort einen Masterplan für mehr Kassenpraxen aufstellen.



Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg