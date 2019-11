Zum Artikel: "Was tun gegen korruptionsanfällige Politiker?" (SN v. 15.11.). Traurig aber wahr! Wo steht geschrieben, dass dies immer so bleiben muss? Was erfinden die Menschen nicht alles, um eine Situation positiv zu verändern. Mit Einsicht und gutem Willen kann jeder in seinem Lebensbereich etwas für ihn Sinnvolles verbessern bzw. verändern.

Charakterstarke ehrliche Politiker sind wieder gefragt, die fachliche Qualitäten haben und zum Wohl der Bürger agieren und nicht ihre

egoistischen parteipolitischen Ziele verwirklichen wollen. Die Bürger erwarten sich politische Entscheidungen, die mit Vernunft, Verantwortung und Ehrlichkeit getroffen werden. Wir sind überzeugt, dass es auch heute noch viele Menschen mit Anstand und Moral gibt, die bereit sind, ihre Fähigkeiten und Talente in die Politik einzubringen. Ein vorweihnachtlicher Wunsch an unsere Politiker: Mehr miteinander als gegeneinander - Mehr Bescheidenheit und weniger Herrschsucht!



Inge Kircher und Elisabeth Geusau, 5020 Salzburg