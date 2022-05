Mehr oder weniger Demokratie?

Danke an Andreas Koller ("Auf dem Weg in die Ski-Demokratie", SN v. 30. Mai), der einen scharfen und besorgten Blick auf die Entwicklung der Demokratie

hierzulande wirft. Er sieht den noch stärker werdenden Paternalismus, der auf Kosten einer lebendigen Demokratie geht. Nach dem Tausch-Motto: Wahl-Stimme gegen die zugesagte möglichst breite Rundumversorgung. Es ist ja öfters so, dass Leute, die Absolutismus bzw. Autoritäres ablehnen, selbst oft ziemlich nahe dran sind, also sind es diesbezüglich immer natürlich nur "die anderen", die böse sind, wie schon immer gehabt. Mit "aufgeklärtem Absolutismus" dient man weniger der Verlebendigung der Demokratie; eher folgt hier eine Entfernung als eine Annäherung an demokratische Verbesserungen bzw. Verbesserungen der Demokratie, also der Mitsprache möglichst vieler Bürger. Das Sicherheitsversprechen wird offensichtlich höher gewertet als Freiheit und Pluralismus. Doch gute Ideen haben immer auch die anderen, das sollte keine Partei und kein Parteifürst

übersehen, besser auch nicht geringschätzen. Man muss im Fall Burgenland auch nicht verstehen, dass mit großer Geberlaune (natürlich auf Kosten des Steuerzahlers) den Kindern jeweils ein Paar Ski und ein Musikinstrument spendiert werden, nicht aber beispielsweise ein Fahrrad für die schneefreie Zeit. Zugleich gibt es Plakatverbot und Werbungskostenbegrenzungen, also hier nachteilhafte Einschränkungen für die betroffenen Unternehmen und damit für deren Mitarbeiter. Sinnvoller Mitteleinsatz bei knappen oder leeren Kassen, also Vorrang für Notwendiges, Wichtiges sollte doch immer wieder ein sehr ernsthaftes Thema für Verantwortungsträger sein.





Karl Brunner, 9020 Klagenfurt