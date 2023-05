Mehr Polizei für die Abfahrtssperren

Sehr geehrter Herr Verkehrslandesrat! Entgegen Ihren euphorischen Ansagen in den vergangenen Tagen, dass die Abfahrtssperren bestens funktionieren, darf man als A10-Anrainer festhalten, dass das absolute Gegenteil der Fall ist. Der Pfingstreiseverkehr ist wohl erst der Vorgeschmack auf die bevorstehende Saison - angesichts der unzähligen A10-Baustellen. Mein Anruf bei der Exekutive brachte nicht viel mehr als: "Tut uns sehr leid, wir haben zu wenig Personal." Da fragt man sich schon wieso, war doch zu Coronazeiten die Exekutive an jedem noch so entlegenen Ort ständig präsent. Wie auch immer, es wird doch wohl möglich sein, bei nur fünf (!) Abfahrten zwischen Salzburg-Süd und Golling je zwei Beamte zu positionieren, oder nicht?



Herwig Gütler, 5431 Kuchl