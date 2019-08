Mehr Prämie bedeutet Vorteile

Zu "Wer zahlt, wird schneller operiert, das soll man ehrlich sagen" im SN-Lokalteil vom 29. 8. 2019:

Sonderpatienten werden teilweise bei gewissen Operationen bevorzugt. Öffentliche Spitäler profitieren ja auch durch Zusatzversicherte. Wenn ich mit dem Schnellzug gegen einen Aufpreis reise, bin ich schneller am Ziel. Habe ich Hunger, kann ich zum Würstelstand - ins Gasthaus oder in einem Restaurant speisen, je nachdem wie viel ich ausgeben will. Man kann in ein Flugzeug, Segelboot oder in ein Auto investieren, so manche leisten sich ein Pferd.

Ich bzw. wir haben keine hohe Pension, aber eine Zusatzversicherung, wovon auch andere Patienten profitieren, leisten wir uns. Ich zahle ja auch eine Prämie, dafür erwarte ich mir auch gewisse Vorteile. Immer diese Diskussion über die Zwei-Klassen-Medizin, geführt meist durch Personen, die sich eine Zusatzversicherung leisten könnten. Eigentlich haben wir eine Vier-Klassen-Medizin, sagt Herr Gerhard Pöttler im SN-Interview, der das Gesundheitswesen aus dem Effeff kennt.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen