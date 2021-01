Mehr Prävention betreiben

Zum Artikel "Arzt will derzeit nicht gegen Corona impfen" vom 21. 1. 2021.

"Primum non nocere ", im Zweifelsfall als Arzt nicht schaden - als Patient, würde ich mir definitiv mehrere Ärzte dieser Art wünschen, die, so wie Dr. Moritz Hübl aus Adnet vorsichtig agieren und nicht gleich in Impfeuphorie verfallen. Es ist doch ein Trugschluss, einer Pandemie ausschließlich mit Impfungen und chemischen Medikamenten Herr werden zu wollen, während Prävention und Prophylaxe des menschlichen Immunsystems völlig außer Acht gelassen werden. Gerade unsere Risikogruppen (65+), weisen in der Regel oftmals schwere Vitalstoffmängel auf, die von herkömmlichen Schulmedizinern kaum oder überhaupt nicht berücksichtigt werden. Wäre es nicht an der Zeit, die Bevölkerung präventiv mit Vitamin C, D3, Magnesium und Zink zu versorgen, anstatt unser "Überleben" ausschließlich zwei Impfdosen zu überlassen? Wäre es nicht sinnvoll, die Menschen zu ermutigen, sich mehr zu bewegen, gesünder zu ernähren und Sonnenlicht zu tanken? Bei allem Respekt und Dankbarkeit gegenüber unserer Ärzteschaft fällt auf, dass vielerorts Symptome und Krankheiten bekämpft und unterdrückt, anstatt geheilt werden.





Daniela Pichler, 5324 Hintersee