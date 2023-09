Mehr Realitätsbezug beim Mercosur-Abkommen

In dem Artikel zum Mercosur-Vertrag der EU mit Lateinamerika wird leider nicht auf die Folgen eines über viele Jahre verhandelten aber letztlich gescheiterten Freihandelsabkommens zwischen den Mercosur Staaten und der EU eingegangen. Alle Gegner des Abkommens in Europa zeichnen sich offenbar durch einen Tunnelblick und mangelhaften Realitätsbezug aus. So werden bei Scheitern des Abkommens zwar eventuell die heimischen Viehzüchter geschützt, der Effekt für die Erhaltung des Regenwaldes wird jedoch gegen Null gehen beziehungsweise negativ sein, da das durch die Nicht-Ratifizierung des Abkommens entstehende ökonomische Vakuum unverzüglich durch die Volksrepublik China, wo weder Menschenrechte noch die Umwelt sehr ernst genommen werden, gefüllt werden. Europa würde damit wirtschaftlich und geopolitisch weiter verzwergen. Mehr Realitätsbezug und kritische Selbsteinschätzung des Eigengewichts in einer sich rasch verändernden Welt würden Europa nicht nur beim Mercosur-Abkommen guttun.







Dr. Nikolaus Neuhold, 1190 Wien