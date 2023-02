Mehr Rücksicht auf den Fließverkehr

Eine Bitte an die Autofahrer, die ihren Fuß fast nie vom Gas nehmen, nicht einmal, wenn sie in einen Kreisverkehr einfahren. Im Gegenteil - es scheint, dass sie dann noch schneller werden. Vielleicht denkt ihr einmal nicht nur an euch selbst, sondern auch an andere Verkehrsteilnehmer, die oft lange und frustriert auf Nebenstraßen warten, bis sie selbst in den fließenden Verkehr oder in den Kreisverkehr "einfädeln" oder ihn kreuzen können.

So ein neuralgischer Punkt ist der Kreisverkehr in Eugendorf auf der B1 vor dem großen Spar-Markt. An dieser Stelle gab es auf der B1 schon einmal einen tödlichen Unfall, allerdings dazumal ohne Kreisverkehr. Jeder will am Abend nach Dienstschluss so rasch wie möglich nach Hause kommen, aber das darf nicht zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer werden.

Es gibt aber auch rücksichtsvolle und vorausdenkende Autofahrer, die langsamer werden und anderen eine Chance geben, auch einmal aus der Seitenstraße heraus und in den Fließverkehr hineinzukommen. Ihnen allen gebührt ein großes Danke!



Gerda Leeb, 5301 Eugendorf