Mehr Rücksicht nehmen auf Mitmenschen

Heute nachmittags unternahmen meine Frau, Rollstuhlfahrerin, und ich einen Ausflug. Beim Umsetzen am Parkplatz für Behinderte kam flugs eine Radfahrerin und befestigte ihr Rad am Verkehrszeichenständer des Behindertenparkplatzes. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass dies nicht korrekt sei. Sie ließ sich davon nicht beeindrucken und meinte in beleidigenden Worten, dass meine Frau "sowieso eine Sondervereinbarung für den Behindertenparkplatz hätte".

Meine Frau, die keinen Schritt mehr aufgrund ihrer neurologischen Erkrankung gehen kann, und ich waren sprachlos über diese verletzenden Worte. Leider war das nicht das erste Mal, dass wir in Wien von Radfahrern und

-innen beschimpft wurden oder am Gehsteig ausweichen mussten, weil der Gehsteig ja den den "Beräderten" gehört. Wien wäre so eine schöne Stadt, gäbe es nicht so viele sich nicht an Regeln und Gesetze haltende, rücksichtslose Radfahrer/-innen.

Familie Kurt und Monika Chytil, 1030 Wien