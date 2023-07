Mehr Sachlichkeit in der Debatte um den Wolf

Das Dauerfeuer der Medien und der sogenannten Experten in der Causa Problemwölfe nimmt immer mehr kreuzzugmäßige Formen an. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Österreich richtigen Wildtieren und Beutegreifern (Bär, Wolf und in Zukunft wohl auch dem Luchs) jeglichen Lebensraum abspricht, um alles dem raumgreifenden Tourismus und einer Landwirtschaft, die dem Tier und Herdenschutz gleichgültig gegenüberzustehen scheint, unterzuordnen.

Offensichtlich sind die betroffenen Landwirte nicht bereit, für die ihnen anvertrauten Tiere Sicherheit und Schutz zu gewährleisten, was ja auch im Sinne des Tierschutze wäre. Profitdenken und die damit verbundene Unlust, für die Sicherheit der Nutztiere zu sorgen, sind wohl auch ein Grund hierfür.

Des weiteren ist nicht nachvollziehbar, warum in der Causa Problemwolf die betroffenen Landwirte wiederum die Politik ins Spiel bringen und warum die Gemeinschaft der Steuerzahler für die Kosten von Herdenschutzhunden, Hirten und das Aufstellen von Zäunen aufkommen soll. Der Landwirt ist Unternehmer und somit auch Herr seines eigenen Risikos, aber auch hier scheint die Devise vorrangig zu sein, Gewinne zu personalisieren, Investitionen und Risiko zu sozialisieren, sprich auf die Allgemeinheit abwälzen.

Auch der Tourismus muss umdenken. Nicht alle Berggipfel müssen erklommen, nicht alle Täler, Almen und Schluchten müssen vom Tourismus niedergetrampelt werden, auch hier ist Rücksichtnahme und Besinnung angebracht.

Denn eines muss uns allen klar sein: Das Abschießen und Ausmerzen von Wölfen und anderen Beutegreifern ist zum Scheitern verurteilt, durch den Zuwachs an Waldfläche und durch die Stilllegung ganzer Landstriche in Österreich (Absiedlung in die Ballungszentren wegen fehlender Infrastruktur vor Ort) rückt die Natur nach, und das radikale Abholzen der österreichischen Wälder wird wohl niemand in Erwägung ziehen, so hoffe ich.

Etwas mehr Zurücknahme aller Beteiligten, weniger marktschreierische Berichterstattung der Medien, weniger Überspanntheit der Betroffenen, mehr Sachlichkeit und mehr Achtung vor der Natur in all ihren Facetten würde uns allen guttun.



Hans Hollerer, 8630 Mariazell