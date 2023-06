Mehr Sachlichkeit in Diskussion um S-Link ist gefragt

Die letzte Seite der SN wird immer mehr von Leserbriefen den S-Link betreffend dominiert. Bei all den Meinungen und Stellungnahmen fällt eine zunehmende Emotionalität auf, die dahin führt, dass die Protagonisten, besonders des ablehnenden Lagers sogar namentlich angegriffen werden. So wird Herrn Rogler negative und destruktive Energie unterstellt. Es geht doch darum, die beste Lösung in der Verkehrsfrage für Salzburg und Umgebung herauszufinden. Und bevor nicht ein klares Konzept vorliegt, sind doch wohl Vorschläge und kritische Anmerkungen, besonders wenn sie recherchiert sind, nicht nur erlaubt sondern auch demokratiepolitisch erwünscht. Solche namentlichen Angriffe haben für mich einen Geruch von rechts. Zielführender halte ich es, auf dem Boden der Sachlichkeit zu bleiben.

Robert Faust, 5020 Salzburg