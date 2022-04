Mehr Staat, weniger privat!

Zum Leitartikel "Zeit für Privat-Sanktionen gegen Putin", SN v. 4. April 2022:

Sehr geehrter Herr Hödlmoser, Ihr Leitartikel liest sich wie eine putzige Anleitung zur Do-it-yourself-Politik. Jeder möge doch die Heizung ein bisschen herunterdrehen und mit dem Auto ein bisschen langsamer fahren, dann wird Putin seinen Krieg gegen die Ukraine schon irgendwann beenden. Haben wir nicht Politiker gewählt, damit sie für uns Politik machen? Jetzt, zumal angesichts des Dramas von Butscha, wären sie gefragt. Jetzt wäre gemeinsames und entschlossenes Handeln des ganzen Westens notwendig, ein Ausschöpfen von allem uns Möglichen, zum Beispiel das augenblickliche Einstellen der Energieimporte aus Russland - koste es was es wolle. Stattdessen schauen Deutschland und Österreich einem Völkermord zu, den sie mit den Erlösen aus diesen Energieimporten bezahlen. Deutsche und österreichische Politiker winden sich mit Erklärungen, aus welchen wirtschaftlichen und sozialen Gründen denn ein sofortiger Importstopp nicht möglich wäre. Er ist - wie auch Ökonomen bestätigen - möglich, wenn wir uns einige Monate etwas einschränken, in Kauf nehmen, dass nicht immer alles zu haben ist und Betriebsausfälle (wie bei Corona) vom Staat kompensiert werden. Der russischen Kriegsmaschinerie ginge dann ziemlich bald der Nachschub aus. Sind solche Einschränkungen zwei der wohlhabendsten Staaten der Welt nicht zuzumuten? Belasten wir uns lieber wieder mit einer Jahrhundertschuld, nämlich einem Völkermord nicht Einhalt geboten zu haben, obwohl wir dazu in der Lage gewesen wären?







Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan, 9620 Hermagor