Mehr steuerliche Gerechtigkeit

Herr Kocher, wenn Sie mir/uns ein schlechtes Gewissen einreden wollen, weil Teilzeit gearbeitet wird, um die Freizeit zu genießen, dann sind wir beschämt, traurig und verärgert. Vielleicht bietet der Arbeitgeber keine Vollzeitstelle an. Vielleicht habe will ich keine Vollzeitstelle, weil ich gerne im Wald spazieren gehe, oder meine Saisonkarte zum Skifahren ausnützen will - Nehmen Sie wohl an, Herr Minister?

Vielleicht arbeiten wir Teilzeit, weil wir sonst Stempeln gehen müssten, und die Gesundheits- oder Familiensituation es nicht anders zulässt.

Weil wir Nebenerwerbsbauern-Selbstständige sind und zu Hause auch noch einen Beruf und eine Aufgabe haben?

Weil wir Kinder haben, um sich darum zu kümmern, und sie nicht tagsüber irgendwo "abliefern" müssen, damit der Staat die Kinder erzieht!? Kostet übrigens auch was, wenn die Kinderkrippe oder Hort den Mehrverdienst zur Vollzeitarbeit auffrisst, oder wir eine Nanny oder eine Haushälterin anstellen müssen?

Weil für Betriebe das Steuer-Abgabensystem lukrativer ist auf Teilzeitbasis! Weil eine 30 Stundenwoche derartig anspruchsvoll ist, dass eine längere Arbeitsleistung auf Dauer nicht möglich ist, um körperlich/geistig/sozial ein befriedigendes Berufs-Familienleben zu führen!? Nur kaputtarbeiten, damit Ihre Kasse klingelt.

Mit uns nicht. Länger Arbeiten, damit mehr Steuergeld in die Kassen fließt? Wunschdenken!

Sorgen Sie sich Herr Minister um steuerliche Gerechtigkeit und schaffen sie finanzielle Anreize für Arbeitgeber und Arbeitnehmer damit eine sogenannte WinWin-Situation entsteht.

Nicht nur auf der Einkommensseite des Sozialministers.



Peter Würtinger, 5760 Saalfelden