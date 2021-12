Mehr Straßen, mehr Verkehr

Seit Jahrzehnten liefern wir den Beweis, dass Straßen keine Mittel gegen Staus sind und keinesfalls den Verkehr eindämmen. Im Gegenteil. Schnellstraßen und Autobahnen erhöhen den Komfort beim Autofahren. Es geht schneller und bequemer. Aber nicht lange, denn neue Straßen ziehen neue Autos an. Es handelt sich dabei um wenige Wochen oder höchstens Monate, dann hat man dort genau die gleichen Staus und das gleiche Verkehrsaufkommen wie früher. Das sollte jetzt, nach so vielen Jahren, doch endlich eine allgemeine Einsicht sein. Und denen, die Alternativangebote vermissen, sollte klar sein, dass der Lobautunnel auch keine Alternative gewesen wäre. Wäre er gebaut worden, hätte sich absolut nichts geändert. Die gleichen Staus, der gleiche Verkehr. Nur eben noch mehr Autos, noch mehr Abgase, noch mehr Emissionen, noch mehr Naturvernichtung. Das sagt uns eine jahrzehntelange Erfahrung. Würde man jetzt also einfach nichts machen, wäre das allein schon nützlicher als der Bau.





Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf