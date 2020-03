Seitens der Politik werden mehr Testungen auf das Coronavirus angekündigt, mit Hinweis auf fehlende Testutensilien - jedoch noch nicht umgesetzt. Ebenso ist das eine Forderung der Wissenschaft, um bessere Hochrechnungen und Prognosen über den weiteren Verlauf der Pandemie erstellen zu können. Und dazu noch die Diskussion, ob ein Test 4 Stunden oder 1,5 Stunden dauert! Aus der Sicht von Betroffenen zeigt sich ein anderes Bild: Das Nadelöhr scheint nicht das Testmaterial zu sein - sondern die Information über das Ergebnis: Unser Sohn wurde letzten Dienstag zum Test geschickt - und bis Sonntagabend wurden wir über kein Ergebnis Informiert! Selbiges berichtete uns auch eine Bekannte aus dem ärztlichen Dienst. Ebenso erkennt man diese Tatsache an dem Umstand, dass über die Medien bekanntgegeben wurde, dass Tests vor dem 19. 3. ohne bisherige Benachrichtigung als negativ zu interpretieren sind. Wenn da jemand das Datum nicht genau wahrnimmt und sich selbst "negativ" bescheinigt, obwohl er in Wirklichkeit positiv ist? Bevor also tatsächlich mehr Test durchgeführt werden, sollte erhöhtes Augenmerk auf die zeitnahe Benachrichtigung der Testergebnisses gelegt werden, auch um die täglich veröffentlichten Infektionszahlen präziser zu machen.





Michael Lorenz, 5020 Salzburg