Mehr Toleranz in der Diskussion

Zu "Therapeutin klebt sich an die Straße" (9. 3.): Ich möchte Hanna Ziesel meine Hochachtung aussprechen für ihren Mut, sich mit Bild und vollem Namen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch wenn es nicht meine Aktionsform wäre, verstehe ich sehr wohl ihre Motive. Genau darum ging es vor kurzem in einer Diskussion in meinem Freundeskreis. Für mein Verständnis für die Klimakleber erntete ich Reaktionen, die mit einem von Toleranz geprägten Meinungsaustausch nicht mehr viel gemein hatten. Dass Frau Ziesel "unterirdische Reaktionen" ausschließlich von Männern in ihrer Mailbox hatte, schließt den Bogen zum Frauentag am 8. März. Das Zitat, das Voltaire zugeschrieben wird, "Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen", müsste mehr Berücksichtigung finden - generell und hier im Speziellen gegenüber Umweltaktivisten und Frauen.



Dr. Susanne Vogl, 5020 Salzburg