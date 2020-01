Mehr Transporte auf der Schiene

Der Artikel in den SN vom 14. 1. 2020, "Geld des Landes soll Güter auf die Schiene bringen", deckt sich mit meiner Idee, die ich in Deutschland bereits zum Patent angemeldet habe.

Die täglich erforderlichen Güter werden aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen per Sattelzügen zum Verbraucher gebracht. Der bringt sie direkt vor die Tür und es bedarf nur eines Gabelstaplers, um das Gut beim Verbraucher abzuladen. Das ist für beide Seiten der bequemste und wirtschaftlichste Weg. Der Sattelzug hat nur selten eine Rückfracht und muss oft leer zurückfahren. So kreisen schwerbeladene Sattelzüge quer durch Europa, verstopfen die Straßen, verbrauchen unnütz Treibstoff und verpesten die Luft. Wozu soll ein Sattelschlepper von Hamburg nach Mailand kurven, wenn es in Mailand genügend Zugmaschinen schon gibt? Aber da ist der Haken. Wie soll der Sattelauflieger ohne Zugmaschine auf die Bahn kommen? Es hat schon einige Versuche gegeben. In Österreich wurden spezielle Tieflader mit kleinen Radsätzen gebaut und die Sattelzüge (Zugmaschine und Auflieger) darauf verladen. Ähnlich wie bei einem Autozug. Nur diese Methode setzt voraus, dass eine Kopframpe, beim Absender und beim Empfänger, vorhanden sein muss, was leider sehr selten der Fall ist. Deshalb hat sich diese Methode auch nicht durchgesetzt. ThyssenKrupp versuchte es in Köln mit einer Kranhebeanlage. Das scheiterte an der Akzeptanz, weil kein Bahnhof den Platz zur Verfügung hatte, um die wartenden Sattelzüge aufzunehmen. Vor einigen Jahren wurde in Leipzig eine Verladeanlage mit einer hydraulischen Bühne installiert (Cargo Beamer), auch diese Art der Verladung scheiterte aus demselben Grund wie die von ThyssenKrupp.

Eine Zentralisierung der Verladestellen, wie es in Köln und Leipzig vorgesehen war, kann einen zügigen Ablauf der Verladung, und damit eine Akzeptanz der Frächter, nicht gewährleisten. Der Platz ist einfach nicht vorhanden!

Deshalb kam mir der Gedanke, die Verladung fächerförmig zu gestalten. Das heißt die Verladung soll auch im kleinsten Bahnhof mit nur einem Nebengleis, und vom Frächterpersonal allein, durchgeführt werden können. So einen kleinen Bahnhof gibt es z. B. ganz in meiner Nähe in Taxenbach. Ich fahre dort oft vorbei und stelle mir vor, dass dort eines Tages Sattelschlepper verladen und autonom verschickt werden. Das selbstständige Verladen der Auflieger geht aber nur, wenn statt einem Tieflader zwei, mittels einer Kupplung getrennte, Trollies verwendet werden. Mit der unausweichlich kommenden Digitalisierung des Schienennetzes wird die autonome Methode geradezu ideal. Der Fahrer des Sattelzugs stellt seinen Auflieger auf das Nebengleis ab und gibt die programmierte Zieladresse in den Leitstand des bereitstehenden "Trolley" ein. Sobald die gewünschte Strecke frei ist, setzt sich der Trolleyzug autonom in Bewegung. Ein Zug besteht aus zwei sog. Trollies, die beide eine hydraulische Hebevorrichtung und einen Selbstantrieb haben. Die Verladung des Aufliegers auf diese Trollies ist einfach und kann von jedem Lkw-Fahrer ausgeführt werden. Bahnpersonal ist nicht erforderlich!

Bei einem digitalisierten Streckennetz ist nur mit dieser fächerförmigen Verladung der Auflieger die effizienteste Ausnützung der Verfügbarkeit auf dem Schienennetz möglich. Selbstverständlich kann der Trolleyzug auch konventionell an jeden Güterzug angehängt werden.

Nun zum Finanziellen: ThyssenKrupp hat bereits nach ersten Versuchen in Köln das Handtuch geschmissen und keine weitere Angaben über Kosten und Nutzung gemacht. Die Leute von Cargo Beamer wollten acht zentrale Bahnhöfe in Deutschland bauen und dort die hydraulischen Bühnen installieren. Was aber, wenn eine Fracht nach Mailand soll? Nicht jedes Land ist bereit, derartige Investitionen vorzunehmen. Dieses Problem wurde erstmals vertagt. Der Bau der acht Bahnhöfe mit den erforderlichen Bühnen macht schon einen beträchtlichen Teil der Gesamtkosten aus. Und das bezieht sich nur auf Deutschland!

Das von mir vorgeschlagene Projekt ist wesentlich kostengünstiger, es erfordert lediglich den Bau der sog. Trollies. In den bestehenden Bahnhöfen muss nur eine Zufahrt zum straßengleichen Gleis gemacht werden. Ein absolut geringfügiger Aufwand im Vergleich zu den Bahnhöfen. Vor allem ist mit dieser Methode auch das übrige Europa zu überzeugen. Die Konstruktion der Trollies erfolgt wesentlich mit bahneigenen Fahrwerk was die Kosten maßgebend reduziert. Weitere Angaben sind in der Offenlegungsschrift DE 10 2018 000 071 A1 2019.07.11 ersichtlich.



Dipl.-Ing. Bruno F. Forster, 5700 Zell am See